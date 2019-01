Premiers incidents lors de l'acte 8 des Gilets jaunes à Paris (vidéo)

Les premiers incidents entre des Gilets jaunes et les forces de l'ordre ont eu lieu lors de l'acte 8 à Paris.

Comme l'indique un correspondant de Sputnik qui suit les événements à Paris, les forces de l'ordre ont eu recours au gaz lacrymogène pendant l'acte 8 de la mobilisation des Gilets jaunes.

Sur les quais de Seine, à proximité de l'Hôtel de Ville, des manifestants ont jeté des projectiles sur les forces de l'ordre qui ont répliqué par des tirs de lacrymogènes avant de recevoir le renfort de CRS.

Les Gilets jaunes ne lâchent pas. Première cette année et huitième depuis mi-novembre, une journée d'action nationale est prévue ce samedi en France.

À Paris, deux principales actions ont été déclarées en préfecture: une marche partira de l'Hôtel de Ville, en début d'après-midi, pour rallier l'Assemblée nationale, et un rassemblement est prévu sur les Champs-Élysées, haut lieu de contestation lors des précédents week-ends.