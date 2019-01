Un policier, a priori détenteur de la Légion d’honneur, frappe des civils à Toulon (vidéo)

Les faits se sont déroulés samedi 5 janvier au cours du huitième acte des Gilets jaunes, à Toulon, dans le sud de la France.

Un homme portant l'uniforme de policier et entouré de ses confrères, a été filmé alors qu'il attaquait des civils présents à la mobilisation.

⚡️RACISME?— CHOC ⚠️ / Un policier mets des droites 🤜🏻 à un jeune manifestant noir lors de l’#Acte8 des #GiletsJaunes pic.twitter.com/6W3QulCptx — Pure. (@PureTele) 5 января 2019 г.

​

Ainsi, on peut voir comment l'agent en question s'approche d'un homme ne présentant aucun signe de violence et sans gilet jaune. Alors, le premier se met brusquement à asséner des coups de poing au niveau du visage du second. Quelques secondes plus tard, le même policier est aperçu en train de frapper un manifestant.

⚡️VIOLENCES POLICIÈRES?— CHOC ⚠️ / Ce même policier, apparaît également avec ses collègues pour frapper au visage 👊🏻 un autre manifestant lors de l’#Acte8 des #GiletsJaunes pic.twitter.com/1PFWgVPTyi — Pure. (@PureTele) 5 января 2019 г.

​

Dans une autre vidéo, on voit ce représentant de la loi courir vers un groupe de Gilets jaunes et leur donner plusieurs coups, renversant notamment l'un d'entre eux sur le capot d'un véhicule garé à proximité.

© REUTERS / Charles Platiau La réponse de la police au boxeur pro ayant frappé des gendarmes à Paris

«Selon nos informations, ce policier est l'un des deux blessés comptabilisés dans les rangs des forces de l'ordre ce samedi à Toulon», a précisé Var Matin.

Le média ajoute que les internautes ont identifié le policier en question, lequel serait le commandant Didier Andrieux. En poste dans le Var depuis 2009, il a été élevé à la dignité de chevalier de la légion d'honneur le 1er janvier.

Dans le même temps, le maire de Toulon, Hubert Falco, a évoqué sur son compte Twitter des «casseurs cagoulés» ayant attaqué des forces de l'ordre.

Une nouvelle manifestation des #GiletsJaunes était organisée aujourd’hui à #Toulon.



À l’issue de celle-ci, au moment de sa dislocation, des heurts violents inadmissibles ont opposé nos forces de l’ordre à une cinquantaine de casseurs cagoulés et infiltrés dans le mouvement. — Hubert Falco (@hubertfalco) 5 января 2019 г.

​

À son tour, le préfet du Var, Jean-Luc Videlaine, a félicité —via le réseau social- les représentants de la loi ayant «su, avec courage et détermination, rétablir l'ordre et éviter les déprédations à Toulon».

Jean-Luc Videlaine, préfet du #Var félicite les fonctionnaires de la DDSP. Les policiers ont su, avec courage et détermination, rétablir l’ordre et éviter les déprédations à Toulon ce #05janvier 2019. pic.twitter.com/tMNcJblROw — Préfet du Var (@Prefet83) 5 января 2019 г.

​

Le corps de la police n'a pas pour l'instant fait de commentaires à ce sujet.

Le 8e acte de la mobilisation des Gilets jaunes s'est joué ce samedi en France. Ces premières manifestations de l'année ont réuni 50.000 personnes, selon le ministre de l'Intérieur. Dans certaines villes, certains rassemblements ont dégénéré.