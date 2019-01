Qui est le boxeur Christophe Dettinger filmé frappant des gendarmes?

Après une large diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo virale où un boxeur frappe un gendarme mobile à la force du poignet et fait reculer les forces d'ordre à lui seul, les internautes, ainsi que les autorités se sont intéressés à la personnalité de cet individu. Plus tard, le Syndicat des commissaires de la Police nationale a identifié cet homme comme un ex-boxeur professionnel et ouvert une enquête à son encontre.

Il s'agit d'un certain Christophe Dettinger, fonctionnaire territorial dans une mairie de l'Essonne, comme le précise Le Point. Il a été champion de France entre 2007 et 2009, notamment champion des poids lourds-légers (90 kg, le 30 octobre 2007). Il est monté 23 fois sur le ring dans le monde professionnel, gagnant 18 fois et ayant vécu quatre défaites et un nul, d'après BFM TV.

Il était connu comme «le Gitan de Massy», poursuit la chaine. L'homme, âgé de 37 ans et père de trois enfants, est licencié au club de Massy.

La police a posté sur Twitter que ce boxeur pourrait oublier sa carrière professionnelle après un tel comportement et une agression contre des forces de l'ordre mobilisées à cause des manifestations continues des Gilets jaunes en France depuis des semaines.

Monsieur, vous qui avez frappé un collègue à terre, vous êtes identifié. Pour un boxeur, vous ne respectez apparement pas beaucoup de règles. Nous allons vous apprendre celles du code pénal. @EmmanuelMacron @EPhilippePM @CCastaner @NunezLaurent @DGPNEricMorvan @prefpolice pic.twitter.com/zBNcD9kWMs — Commissaires Police Nationale SCPN (@ScpnCommissaire) January 5, 2019

​Qui plus est, la Fédération française de boxe a condamné dimanche dans un communiqué les agissements d'un «ancien boxeur professionnel» auteur de violences à l'égard des forces de l'ordre, samedi lors de la manifestation parisienne des Gilets jaunes, informe l'AFP.

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a retweeté le message des policiers en annonçant que la justice française allait examiner cette affaire de près.

Le @PrefPolice a saisi le procureur de la République de Paris.

Pleine confiance en notre justice devant laquelle il devra rendre compte de cette attaque aussi lâche qu'intolérable.

Gratitude à ces gendarmes mobiles pour leur sang-froid exemplaire.https://t.co/y6HXgyKnCL — Christophe Castaner (@CCastaner) January 5, 2019

​Une enquête a été confiée à la Sûreté territoriale mais aucune interpellation n'a eu lieu pour l'instant, selon le parquet.

Cet affrontement entre le boxeur et les gendarmes mobiles s'est produit en marge du huitième acte des manifestations des Gilets jaunes qui s'est déroulé à Paris, ainsi que dans d'autres villes françaises. Dans la capitale, la mobilisation a été émaillée de heurts entre manifestants et forces de l'ordre. D'après le ministre français de l'Intérieur, la mobilisation a rassemblé environ 50.000 personnes à travers la France, contre 32.000 la semaine dernière.