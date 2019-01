Selon le RN, «la dissolution» de l'Assemblée nationale «devient incontournable»

En réponse à la crise des Gilets jaunes qui fait rage en France, le Rassemblement national (RN) a présenté ses solutions comme il les voyait lors d'un bureau national (direction élargie du parti) qui s'est réuni lundi.

Face à «une installation des tensions et des violences» et «l'incapacité flagrante du pouvoir à apporter les réponses», le parti a proposé dans un communiqué la dissolution de l'Assemblée nationale, l'organisation de nouvelles élections législatives et du référendum d'initiative citoyenne (RIC), tout comme la mise en place du vote à la proportionnelle et la réduction du nombre d'élus, précise l'AFP.

La présidente du RN, Marine Le Pen, a «clairement demandé» à la commission d'investiture du parti «de se préparer et au délégués départementaux de faire remonter les propositions de candidatures dans les 577 circonscriptions», a indiqué à l'AFP le délégué national du RN aux ressources, Jean-Lin Lacapelle, confirmant une information d'autres médias.

«La dissolution devient incontournable. Plus personne ne croit à la légitimité de ce gouvernement, à l'autorité du chef de l'État. Il y a une rupture totale de confiance», a fait valoir le responsable du RN.

Le parti a affirmé en outre se préparer à d'éventuelles élections législatives anticipées auxquelles il aspire, a appris l'agence auprès des représentants du parti.

Sur les réseaux sociaux, ces exigences ont suscité des questions chez certains et des éclats d'ironie chez d'autres.

C’est quoi ric?remboursement intégral de chaque centimes voler au contribuable! Si c’est ça c’est cool 👍 — Schmitt (@Schmitt94924434) 7 января 2019 г.

toujours en train de demander une démission ou la dissolution d'institutions républicaines

et au nom de quoi dissoudre l'Assemblée et instituer un RIC? parce que une minorité dégrade un ministère et les rues de nos villes?

et puis quoi encore le pen? — Dantarco (@Dantarco) 7 января 2019 г.

La seule à proposer 1 économie raisonnable, 1 justice dans ce pays, une protection aux français, à défendre nos valeurs et elle se fait critiquer? soit ce sont de larem, soit les français n'ont tj rien compris. Dans ce dernier cas, on va droit vers le mur, nous le savons tous — Gocentrique (@Gocentrique) 7 января 2019 г.

Comme il n'y a pas de système d'impichment. Il n'y a que la dissolution de l'assemblée nationale qui puisse arrêter ce désastre. — kogut kubiak (@KubiakKogut) 7 января 2019 г.

​​«Tout le monde le veut.»

Le huitième acte des manifestations des Gilets jaunes s'est déroulé ce samedi à Paris, ainsi que dans d'autres villes françaises. Dans la capitale, la mobilisation a été émaillée de heurts entre manifestants et forces de l'ordre. D'après le ministre français de l'Intérieur, la mobilisation a rassemblé environ 50.000 personnes à travers la France, contre 32.000 la semaine dernière.