Un retraité de 72 ans violemment bousculé par un CRS témoigne (vidéo)

Un des participants à la manifestation des Gilets jaunes du 5 janvier à Paris qui a été blessé par un CRS a raconté à un journaliste de Konbini News les événements de cette journée dont il a été un des acteurs tels qu'il les a vécus. L'interview de ce retraité a été publiée sur le compte Twitter du média.

On a retrouvé René-Victor, le gilet jaune de 72 ans violemment projeté par un CRS à Paris.



Ce retraité prenait une photo. Il raconte à @hugoclement pic.twitter.com/N0vt3R8nXT — Konbini news (@konbininews) 9 января 2019 г.

​Comme il l'a expliqué, cet homme de 72 ans est allé manifester parce qu'il voulait montrer qu'il était «solidaire des Gilets jaunes» et qu'il «voulait prendre des photos».

«Quand je suis arrivé boulevard Saint-Germain, j'ai mis mon gilet jaune. À un moment donné, on a vu que les CRS allaient charger. Donc, bien sûr, on s'est mis de côté. Et puis je prends les photos. Et puis tout d'un coup […] par derrière j'ai été projeté violemment par quelqu'un et j'ai fait un plongeon la tête la première sur le macadam.»

René-Victor, qui a porté plainte, affirme avoir été blessé lors de cet épisode.

«J'avais une bosse ici… J'ai des blessures… J'ai été projeté en avant complètement… sur la tête. Ça m'a un peu fait peur après parce que j'ai déjà fait une chute très violente avec une hémorragie cérébrale.»

A la question du journaliste de Konbini News de savoir s'il comprenait le geste de ce CRS, le retraité a répondu que non.

«Absolument pas. […] moi j'étais en-dehors [des violences, des tensions, ndlr]. Il m'a vu de dos, il ne savait peut-être pas que j'avais 72 ans.»

Toujours dans cette interview, René-Victor ajoute que s'il avait le CRS qui l'a poussé en face de lui, il lui dirait ceci:

«Vous avez exagéré… Vous avez exagéré.»

Le 8e acte de la mobilisation des Gilets jaunes s'est joué le 5 janvier en France. Ces premières manifestations de l'année ont réuni 50.000 personnes, selon le ministre de l'Intérieur. Dans certaines villes, des rassemblements ont dégénéré.