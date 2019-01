Pour quand Giscard? La Toile réagit au «soutien» de Hollande à Macron

En visite ce dimanche à Lespesses, dans le Pas-de-Calais, François Hollande a envoyé un message dans lequel il a souligné que toute action demandait du temps.

"Il faut du temps pour l'action." Le message de soutien de François Hollande à Emmanuel Macron pic.twitter.com/ZoBP0dz1va — BFMTV (@BFMTV) 13 января 2019 г.

​«Il faut du temps pour l’action. Il faut de la durée. Et du temps, nous n’en disposons que de peu parce que nous sommes en responsabilité et les Français sont de plus en plus impatients. Et je le comprends parce qu’on est dans une situation de souffrance, on ne peut pas comprendre qu’une loi puisse mettre un an avant d’être votée et un an avant d’être appliquée», a-t-il déclaré dans ce village dont le maire soutient les Gilets jaunes.

Or, en réagissant à cette nouvelle, dans laquelle BFM TV a distingué un soutien à Emmanuel Macron, une internaute s’est rappelée non sans ironie que ce n’était pas le seul ex-Président s’étant exprimé en faveur de M.Macron. Pour rappel, Nicolas Sarkozy avait déclaré en décembre dernier qu’il fallait donner du temps à l’actuel locataire de l'Élysée.

​Elle n’a pas été la seule à mentionner les trois derniers Présidents français.

​D’autres ont estimé qu’il était temps de supprimer la retraite présidentielle.

Qu'on supprime la "retraite présidentielle "qui est une aberration — 😎⚽Yapadatacan⚽😎 (@yapadatacan) 13 января 2019 г.

​Certains en ont profité pour lancer des piques contre l’ancien chef d'État…

A la vitesse qu'allait Hollande, dans 100 ans on aurait fait un petit pas!

Peut-être…

car dans 100ans on le verra plus et nous non plus 😝 — jm wieser (@tchampa88) 13 января 2019 г.

​… alors que d'autres ont soutenu son attitude.

A Mr #Hollande j'admire votre attitude et soutien à l'égard du président #Macron "On ne peut pas labourer, semer, récolter et manger le même jour". — Ida S (@IdaS883) 13 января 2019 г.

