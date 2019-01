Explosion à Paris: «il est trop tôt pour identifier la cause»

La cause de l’explosion, survenue samedi matin dans le 9e arrondissement de Paris et qui a coûté la vie à au moins quatre personnes, n’est pas pour l’instant exactement établie, selon Gaz Réseau Distribution France.

Le directeur exécutif de Gaz Réseau Distribution France (GRDF), Christian Buffet, a fait savoir à l'AFP que l'entreprise n'était pas encore en mesure d'établir les causes de la grave explosion qui a eu lieu à Paris et qui a fait au moins quatre morts et de nombreux blessés.

Il est «trop tôt pour identifier la cause de cet accident», a-t-il indiqué précisant que le groupe se tenait à la disposition des enquêteurs afin qu'un tel drame «ne puisse pas se reproduire».

Christian Buffet a par ailleurs qualifié l'explosion d'«accident assez exceptionnel, le plus grave et avec la plus grande ampleur depuis plus de 10 ans».

Le directeur exécutif de GRDF a également démenti les dires d'Alexandre Vesperini, élu divers droite du 6e arrondissement de Paris, qui avait plus tôt pointé «l'état catastrophique» et la «vétusté avancée» du réseau. Christian Buffet a tenu à souligner que la société faisait «l'objet d'une surveillance permanente et d'un contrôle rigoureux».

Le 12 janvier, une explosion provoquée par une fuite de gaz s'est produite dans une boulangerie rue de Trévise, dans le 9e arrondissement de Paris. La déflagration a soufflé les locaux du commerce et provoqué un incendie au rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble. Les vitrines des commerces voisins ont également été détruites laissant de nombreux débris dans la rue.

Quatre personnes, dont deux pompiers, sont mortes et une cinquantaine de personnes ont été blessées.