À la surprise de la Toile, Matignon précise qui nommera les «garants» du débat national

Un collège de cinq personnalités dont deux seront nommées par le gouvernement et trois autres par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat et le chef du Conseil économique, social et environnemental, garantira l’indépendance du grand débat national promis par le Président Macron, a annoncé lundi le gouvernement français.

Ainsi, trois candidats indépendants seront désignés par Richard Ferrand (LREM), Gérard Larcher (LR) et Patrick Bernasconi, ancien membre du bureau exécutif du MEDEF.

Des internautes expriment déjà leur surprise face à ce choix.

📢je rêve…Cinq "garants" vont être nommés pour "garantir l'indépendance" du grand débat 4 pour la LREM (2 gouv, 1 AN Ferrand 1 conseil économique) et 1 Sénat bravo pour l indépendance 🤪4 proches du gouvernement

1 Sénat….. — Dominique LUNEL (@DominiqueLUNEL) 14 janvier 2019

Donc le gouvernement va nommer les garants du grand débat (enfin 3 sur 5). Ce débat sera une farce jusqu’au bout — fabricechristophe (@fabrici111) 14 janvier 2019

E Philippe annonce la création d'1 Comité de 5 garants pr assurrer l'indépendance d grand débat national! On en connait déjà 2 / 1 Ministre LREM 1 Secrétaire d' etat LREM LE 3IEM sera nommé par Ferrand (Pst AN) DONC 1 LREM les 2 autres serviront à RIEN!🤮 — martine (@beatrix160851) 14 janvier 2019

— 2 par le Gouvernement (LREM)

— 1 par le Président de l'Assemblée N. Richard Ferrand (LREM)

— 1 par le Président du Sénat Gérard Larcher (LR)

— 1 par le Conseil Économique, Social et Environnementale



Waw quelle indépendance.

Ces gens sont tous main dans la main. Merci BFM 😂 — je voterai France Insoumise aux européennes 🇫🇷 (@jackptdt) 14 января 2019 г.

​​Les noms des «garants» qui veilleront «à la régularité de la méthode et à celle des travaux d'analyse et de synthèse des contributions recueillies» pendant le débat seront annoncés le 18 janvier.

Le premier ministre Édouard Philippe a refusé de nommer les deux personnalités qu'entend nommer l'exécutif dans une vidéo mise en ligne lundi par Matignon. Selon lui, il est logique de nommer tous les «garants» en même temps.

Les noms de l’ancienne numéro un de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), Nicole Notat, et de l’ancien patron de La Poste et de la RATP, Jean-Paul Bailly, circulaient ce lundi avec insistance, mais Matignon a démenti cette double nomination.

Emmanuel Macron a proposé le grand débat national consacré à quatre sujets – la fiscalité, l’organisation de l’État, la transition écologique et la citoyenneté – en réponse au mouvement des Gilets jaunes qui agite la France depuis novembre 2018. Le grand débat débutera le 15 janvier pour se dérouler jusqu'au 15 mars.