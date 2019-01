Essence trop chère? Un homme à 86 km/h en trottinette électrique filmé sur l’A86

Un conducteur circulant sur l'A86, en Seine-Saint-Denis, a filmé un homme roulant à côté de lui en trottinette électrique à une vitesse avoisinant les 86 km/h.

La vidéo de l'incident a été postée vendredi sur Twitter, par un internaute qui assure ne pas être l'auteur de la séquence.

Un mec qui fait de la trottinette sur la A86 a plus de 80 km/h oklm pic.twitter.com/B408oOYxCt — RAEZ taxi de parince (@zaherinho) 11 января 2019 г.

​

Sur l'enregistrement en question, on peut ainsi voir un individu, debout sur une trottinette électrique, en train de rouler le long de l'autoroute. L'automobiliste n'a pas réussi à le dépasser avant que son compteur n'affiche 90 km/h.

En outre, l'homme à la trottinette ne portait aucune protection, pas même un casque. Il avait seulement placé un petit foulard sur son visage pour ne pas avoir trop froid à cause du vent.

«Là on est sur l'A86, y a un mec en trottinette qui est à 85 km/h à côté de moi. Je fais 86 km/h… 86 en trottinette. Alors ça, c'est inacceptable, et il va falloir s'en occuper quand même un de ces quatre, parce que là, tout est possible maintenant», commente l'auteur de la vidéo.

Diffusée sur Internet, la vidéo a vite fait le buzz. Plusieurs twittos ont ainsi, dans les commentaires, ironisé sur les «avantages» de ce moyen de déplacement.

Après tout pk rouler en voiture et risquer des vies quand tu peux prendre une trottinette et risquer que la tienne — Mac Sim (@MaximeDblt) 11 января 2019 г.

​

Et en plus ne pas polluer. Le mec la il gene personne — Lucas SG (@El_GrandeFlaco) 12 января 2019 г.

​

Nouveau code GTA — 🔥ROTECHILD DA FLAME🔥 (@Rotechild) 12 января 2019 г.

​

Il est dans le futur ce mec — Eikichi Tashi 🚬 (@Tashicut) 11 января 2019 г.

​

S'il tombe il va surtout vite être dans le passé — asmoth (@asmoth360) 12 января 2019 г.

Tous les rageux qui dépassent pas les 80 avec leurs fiat multipla.. rien ne vaut une bonne trotinette électrique les cheveux en avant 🛴 😂 — Alexandre (@AlexandreJoly40) 12 января 2019 г.

​

Certains n'ont pas hésité à tirer des parallèles avec les manifestations que connaît actuellement la France.

A ba il s'adapte a la hausse des taxes sur l'essence — lukas toquet (@LToquet) 12 января 2019 г.

​Cependant, d'autres ont signalé que l'auteur de la vidéo avait, lui aussi, commis une grave infraction au code de sécurité routière.

C'est inacceptable en effet, il faut retirer le permis à vie pour les personnes qui filment en conduisant! — Maxobiwan (@Maxobiwan) 12 января 2019 г.

​

Conduire et utiliser son téléphone c est inacceptable et un très grand danger. Soi d abord un exemple avant de parler. 😪 — ThomasZ (@ThomasMbede) 12 января 2019 г.

​

C’est inacceptable que tu filme en conduisant aussi — 𝔅𝔯𝔲𝔫𝔬 (@brunopaiva_152) 12 января 2019 г.

​