70% des Français estiment que le grand débat ne répondra pas à leurs préoccupations

Selon un sondage Opinion Way pour LCI réalisé juste après l'intervention d'Emmanuel Macron devant les maires de Normandie, les Français ne sont pas convaincus que le grand débat répondra à leurs préoccupations. Ainsi 70% des sondés répondent «non» à la question «Pensez-vous que le grand débat national permettra de répondre à vos préoccupations» contre 29% qui répondent «oui» (et 1% ne se prononce pas).

Les électeurs d'Emmanuel Macron sont ceux qui estiment le plus que le grand débat répondra à leurs préoccupations (50%), alors que ceux de Marine Le Pen partagent beaucoup moins cette opinion (15%).

Quant au soutien des Français au mouvement des Gilets jaunes, il ne se dément pas même s'il recule très légèrement (- 1 point) par rapport au dernier sondage effectué entre les 9 et 11 janvier dernier. Ainsi, 56% des Français soutiennent toujours le mouvement des Gilets jaunes.

Dans le détail, les électeurs de Marine Le Pen expriment le soutien le plus fort aux Gilets Jaunes (77%) devant ceux de Jean-Luc Mélenchon (75%). En revanche, seuls 31% des électeurs d'Emmanuel Macron apportent leur soutien aux Gilets jaunes.

Ce sondage a été réalisée les 17 et 18 janvier 2019 sur un échantillon de 1.042 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L'échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, après stratification par région et catégorie d'agglomération.