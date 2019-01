«Entre 5 et 7» M EUR pour la lettre de Macron: Darmanin annonce «le coût de la démocratie»

Dimanche, le ministre de l'Action et des Comptes publics a fait part de ses estimations du coût d’un éventuel envoi par courrier de la lettre d’Emmanuel Macron. Selon lui, il se situerait «entre 5 et 7 millions d'euros».

Se disant favorable à l'envoi par courrier de la «lettre aux Français» d'Emmanuel Macron, le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin a estimé que cette opération pourrait coûter «entre 5 et 7 millions d'euros» à l'État.

«Je souhaite qu'elle le soit [envoyée à tous les résidents français, ndlr] et j'imagine qu'elle pourrait l'être dans les semaines qui viennent», a-t-il déclaré dimanche, lors de l'émission Dimanche en politique sur France 3.

Il a ensuite tenté de balayer toute critique sur le coût de cette opération.

«Je suis toujours étonné de la façon dont les gens souhaitent à la fois plus de démocratie, plus d'information, plus d'échanges, et rejettent parfois le coût de la démocratie», s'est-il indigné.

Sollicité par l'AFP, l'Élysée n'a pas fait de commentaire sur un éventuel envoi du message présidentiel par courrier.

Dans sa lettre à la Nation, publiée au lendemain de l'acte 9 des Gilets jaunes, Emmanuel Macron s'était penché sur le grand débat national, dont le coup d'envoi a été donné le 15 janvier. «Vos propositions permettront donc de bâtir un nouveau contrat pour la Nation, de structurer l'action du gouvernement et du parlement, mais aussi les positions de la France au niveau européen et international», avait-il écrit.