Miss France pour relancer la natalité? Quand une blague de Ruquier indigne (vidéo)

Laurent Ruquier a évoqué samedi soir dans l'émission hebdomadaire On n'est pas couché sur France 2 le problème de la baisse de la natalité en France. À ce sujet, le présentateur a cru bon d'établir un lien entre une possible relance de celle-ci avec la nouvelle Miss France, Vaimalama Chaves, assise parmi les invités de l'émission.

© REUTERS / Philippe Wojazer L’humoriste Laurent Ruquier lance une blague osée à propos de Brigitte Macron (vidéo)

«Chez nous, en France on fait de moins en moins de bébés. Les chiffres sont tombés cette semaine, pour la quatrième année consécutive […]. Le taux de natalité, c'est comme les salaires, il n'augmente plus, il y a donc de moins en moins de naissances […]. On n'a plus le temps de faire d'enfants en France. D'ailleurs, vous qui nous regardez en ce moment dans votre lit, pour relancer la natalité, nous avons invité ce soir, notre Miss France, ça devrait vous donner des idées», a-t-il dit d'une voix coquine.

Ensuite, le cadreur a réalisé un gros plan sur Vaimalama Chaves dont le visage en disait long sur ce qu'elle pensait de la proposition de Laurent Ruquier.

"ONPC": Laurent Ruquier fait une remarque déplacée sur Miss France et crée le malaise



➡ https://t.co/7d3yOxtRMm pic.twitter.com/5DM3KAKcUA — Yahoo People (@YahooPeopleFR) 20 января 2019 г.

​

Cet incident a d'ailleurs suscité l'indignation des téléspectateurs et utilisateurs des réseaux sociaux. De nombreux internautes ont ainsi condamné la remarque de M.Ruquier en la qualifiant de déplacée, voire sexiste.

C'est dégoûtant, SEXISTE @MissFrance représente l'élégance…pas une actrice porno ou call girl destinée à nourrir les fantasmes de mâles frustrés 😑

très mal venu de la part de Ruquier d'avoir des propos rétrogrades + préjugés sachant ce que la comu LGBT supporte au quotidien https://t.co/bLXRIPy4uO — kushi Balthazar (@BTSCHARTSLAYER) 20 января 2019 г.

​

Première remarque sexiste à moins de 10min du début de l’émission. Quelle finesse @ruquierofficiel. Pauvre @Vai_Chaves #ONPC — Camille (@CamilleSchlien1) 19 января 2019 г.

​

D'autres ont souligné que les propos tenus étaient censé une blague, blague qui n'avait rien de drôle à leurs yeux.

Laurent Ruquier dit qu'il a invité Vaimalama Chaves, #MissFrance2019, pour donner des idées aux téléspectateurs de #ONPC afin de relancer la natalité en France.

Je n'aime définitivement pas l'humour nullissime de Ruquier. pic.twitter.com/5dxi6i67li — Frederic Noyon (@fredericnoyon) 19 января 2019 г.

​

Après Netflix qui tue le cinéma français, niveau qui rabaisse le niveau des blagues de Ruquier? — Anthony #ChoeurDeGamers (@ozTao_) 21 января 2019 г.

#Ruquier a encore perdu l occasion de fermer sa bouche…. humour à 🤮🤮🤮… pic.twitter.com/1iBVxvHx6p — The frenchy (@gougnoufi) 20 января 2019 г.

Non mais Laurent Ruquier c'est un malaise incarné aussi… — Kaoff (@KaoffWS) 21 января 2019 г.

​J’ai peur d’avoir bien entendu. Laurent Ruquier assimile la Miss France à un objet de désir censé motiver les hommes à concevoir des enfants. Pour invoquer l’humour, encore faut-il que ce soit drôle… #onpc #missfrance #france2 #feminisme

— Arnaud Beaumont (@Arnaud3375) 19 января 2019 г.

​

Certains utilisateurs de Twitter ont également décidé de se ranger du côté de Vaimalama Chaves et de défendre la jeune femme.

J'ose pas imaginer son malaise omg



Et Ruquier en mode "VOUS VOULEZ PAS D'ENFAAANT" en la pointant du doigt mais koi — fₒᵣêₜ dₑ ᵣₒᵤₜₑ ₛₒᵤₛ ᵤₙₑ ₚₗᵤᵢₑ fᵢₙₑ (@Kazoouko) 21 января 2019 г.

​

La déclaration de Laurent Ruquier a été condamnée par la quasi-totalité des internautes, même les fans du présentateur ayant du mal la justifier.

J'aime bien Ruquier en général, et j'étais prêt a le défendre dans un tweet enflammé. Mais ouais la ok, c'était UN PEU abusé:| — Cendrh (@Kushikrow) 21 января 2019 г.

​