«Les gens veulent plus»: Éric Drouet évoque l’organisation d’une «nuit jaune»

Dans son live du jour, Drouet lit la remarque d'un internaute."La nuit, c'est compliqué, ça va finir mal". Et répond: "Les manifs en journée, c'est bien et tout mais c'est pas comme ça que ça va bouger. Les gens veulent mettre un bon coup et qu'enfin on soit écouté" pic.twitter.com/XeGskThiBQ