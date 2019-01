Une course-poursuite policière digne d’Hollywood aux alentours de Rouen

Des demi-tours et des virages dangereux à contresens sont des éléments d’une course-poursuite policière digne d’Hollywood qui s’est déroulée dans les faubourgs de Rouen, où un détenu et un homme en cavale ont essayé d’échapper à leur arrestation.

Ce lundi 21 janvier, un détenu et son passager en cavale ont été interpellés par la police aux alentours de Rouen, en Seine-Maritime, après une course-poursuite policière digne d'Hollywood. Cette chasse aux fugitifs a débuté vers 23h30, quand les policiers ont remarqué une voiture circulant dans l'agglomération à grande vitesse, selon la presse locale.

Le conducteur et son passager ont fait tout leur possible pour éviter l'emprisonnement, car il est apparu plus tard que les deux hommes s'étaient déjà évadés de la prison de Saint-Aubin-Routot, près du Havre, et étaient recherchés depuis novembre 2018.

Quand les policiers ont repéré la voiture et lui ont demandé de s'arrêter, le conducteur a accéléré. À plusieurs reprises, le passager a jeté divers objets sur la route pour essayer de ralentir les forces de l'ordre. Quand les fuyards sont arrivés au bout d'un chemin, ils ont quitté leur véhicule pour fuir à pied. Les policiers les ont poursuivis et les ont interpelés. Les deux hommes ont été placés en garde à vue.