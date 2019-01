Les Gilets jaunes annoncent les 10 premiers noms de leur liste aux élections européennes

Les Gilets jaunes ont officiellement constitué une liste pour les élections européennes du mois de mai prochain. Elle sera menée par l'aide-soignante Ingrid Levavasseur, a indiqué un communiqué rendu public ce mercredi.

«Le mouvement social citoyen né dans notre pays le 17 novembre 2018, fait apparaître la nécessité de transformer la colère en un projet politique humain, capable d'apporter des réponses aux Français qui soutiennent le mouvement des Gilets jaunes depuis des mois», a indiqué le Ralliement d'initiative citoyenne (RIC).

Rappelant qu'il est «une coordination issue de différentes initiatives», le RIC, qui reprend l'acronyme du Référendum d'initiative citoyenne, l'une des premières revendications des Gilets jaunes , dit avoir souhaité créer «une liste représentative avec des femmes et des hommes de notre pays».

«Nous, citoyens français, ne voulons plus subir les décisions des instances européennes et les diktats des castes de financiers et de technocrates, qui ont oublié le principal: l'humain, la solidarité et la planète», note encore le communiqué.

Il souligne également que les éventuels eurodéputés du mouvement auront «la mission de porte-parole des citoyens».

Ne comportant pour l'instant que 10 noms, la liste complète doit comprendre dans sa version définitive 79 candidats pour «un dépôt officiel mi-février», a déclaré à l'AFP Hayk Shahinyan, figure des Gilets jaunes qui sera directeur de campagne, mais qui ne figure pas pour l'instant sur la liste.