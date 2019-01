La DGPN en alerte: 10 policiers se sont donné la mort en 22 jours en France

Après la mort d’une dizaine d’agents depuis le début de l'année, le directeur général de la police nationale a rappelé les consignes en matière de prévention des suicides et demandé aux policiers, chefs de service et commissaires de signaler les policiers en difficulté.

En 2018, 36 policiers se sont ôté la vie, et le premier mois de cette année a représenté presque un tiers de ce chiffre. La Direction générale de la Police nationale (DGPN) tire la sonnette d'alarme en raison d'une vague inquiétante de suicides dans les rangs de la police. Depuis le début de l'année, dix policiers se sont donné déjà la mort, notamment trois en 24 heures mi-janvier.

© Sputnik . Sergey Pyatakov En 24 heures, trois policiers se donnent la mort avec leur arme de service en France

À cause de ce chiffre alarmant, Éric Morvan, le directeur de la police nationale s'est adressé à ses collègues dans un télégramme, consulté par LCI. Il a demandé aux policiers, chefs de service et commissaires de détecter et de signaler les agents en «situation de fragilité».

«Ce constat douloureux doit nous amener collectivement, à nous rappeler le devoir de soutien de toute la chaîne hiérarchique, du chef de service à l'encadrement de proximité, et la solidarité entre collègues», afin de prévenir les passages à l'acte, écrit-il.

«Les raisons […] sont complexes et multiples, cependant, tout doit être fait pour préserver la vie des personnels et assister les agents en détresse», poursuit-il. M.Morvan a en outre appelé les policiers à se rassembler «autour de ce sujet grave», «qui constitue un drame personnel et familial, ainsi que pour le service et l'environnement professionnel du défunt».

Le syndicat SGP Police FO a pointé des conditions de travail détériorées dans un communiqué en date du 16 janvier.

En 2018, 36 policiers se sont suicidés contre 51 en 2017, selon les informations du média.