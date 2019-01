Le député El Guerrab jugé pour violences intègre une commission contre la violence

Le député M'jid El Guerrab (ex-La République en marche, devenu membre du Mouvement radical) a rejoint la commission d'enquête sur «la lutte contre les groupuscules d'extrême droite» qui, à l'initiative de La France insoumise, entend combattre les violences des «groupuscules d'extrême droite» et inciter l'État à prendre «la mesure des menaces de mort que ces groupes d'extrémistes profèrent».

Cette décision n'a pas tardé à provoquer des réactions virulentes, pour la plupart négatives, sur les réseaux sociaux.

🤬🤬🤬Mme la Députée @MRessiguier dans votre commission d’enquête il y a un membre d'un groupuscule d'extrême-centre qui a défoncé le crâne d'un responsable socialiste à coups de casque⛑️: le député EL GUERRAB.

🤢🤢🤢Il est intolérable qu'il soit toujours député! — Patrick Edery (@patrick_edery) 24. Januar 2019

Le député macroniste El Guerrab, qui a fracassé le crâne de Boris Faure à coup de casque de moto, membre de la commission parlementaire censée lutter contre les “violences de l’extrême-droite”, c’est une blague?https://t.co/RhYIOVRFDX — Aramis (@Aramisunchained) 24. Januar 2019

Donc une énième "commission d'enquête" financée par l'argent public.

Et devinez qui est visiblement membre pour lutter contre "l'extrême droite" (il faudra d'ailleurs un jour définir cette expression): M'Jid El Guerrab, le député qui en a agressé un autre à coups de casque… 😳 https://t.co/y0QhbqQaCz — Louis Riel (@LouisRielFrance) 24. Januar 2019

© AFP 2018 BERTRAND GUAY / AFP Jérôme Rodrigues blessé à l’œil: Éric Drouet appelle à un «soulèvement sans précédent»

La participation de M'jid El Guerrab à la commission pose d'autant plus question que peu après sa mise en examen, il avait déjà été propulsé à la commission de la Défense de l'Assemblée, selon le journal officiel du 8 septembre 2017.

M'jid El Guerrab, 34 ans, a été mis en examen pour «violences volontaires avec arme» après avoir asséné deux coups de casque à M.Faure, lors d'une discussion qui a dégénéré. Une réponse au comportement agressif de Boris Faure qui lui aurait «tordu» le bras, selon son avocat Me Yassine Yakouti.

M.Faure a confirmé être tombé dans le «coma» suite à l'altercation, et avoir dû être opéré en raison d'une «hémorragie cérébrale». «Pronostic vital engagé. Puis quatre jours de service de réanimation, donc entre la vie et la mort ou en tout cas dans un état assez critique, puis heureusement, progressivement, je sors de cet état là et puis le pronostic vital n'est plus engagé», avait-il alors relaté.

Plusieurs responsables ont par la suite appelé M.El Guerrab à démissionner de son mandat de député. Leurs appels sont restés sans suite.