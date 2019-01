Quelle est la région française la plus touchée par le cancer?

Les Hauts-de-France sont la région où le taux de cancer est le plus élevé en France, affirme une étude de l’agence sanitaire Santé publique France. Les habitants des départements du Nord et du Pas-de-Calais sont particulièrement victimes de cette maladie.

Il y a plus de cancers, notamment induits par la consommation de tabac et d'alcool, et de morts provoqués par cette maladie dans les Hauts-de-France que dans d'autres régions du pays, apprend-on d'une «cartographie des cancers» publiée le 23 janvier sur le site de l'agence Santé publique France.

«Une partie importante des cancers en sur-incidence dans les Hauts-de-France présente certains facteurs de risque en lien avec le mode de vie comme les consommations de tabac, d'alcool et la surcharge pondérale», indiquent les épidémiologues dans leur rapport consacré à cette région du nord de la France.

Le Nord et du Pas-de-Calais sont en outre des départements où la consommation de fruits et légumes par habitant est inférieure à la moyenne nationale. Or, de nombreuses études médicales ont prouvé les bienfaits de ces produits dans la prévention du cancer.

Diffusée sous la forme de 16 rapports régionaux, cette cartographie porte sur 23 types de cancer. Elle couvre la période de 2007 à 2016.

«Cette nouvelle production d'indicateurs permet de décrire les variations d'incidence et de mortalité par cancer dans les 13 régions métropolitaines et 3 régions Outre-Mer (Guadeloupe, en Guyane et en Martinique) sur la période 2007-2016», lit-on sur le site de l'organisme.