Après sa collaboration avec Schiappa, Cyril Hanouna reçoit un «sympathique SMS» de Macron

Le numéro de «Balance ton post» du 25 janvier, coanimé par Marlène Schiappa et Cyril Hanouna, a attiré l’attention non seulement de plus d’un million de Français mais aussi celle du Président de la République. Ce dernier a même personnellement félicité l’animateur pour ce succès.

Au lendemain de l'émission spéciale de «Balance ton post», son animateur Cyril Hanouna a déclaré, dans une interview accordée au Journal du Dimanche, avoir reçu un «sympathique SMS» de la part d'Emmanuel Macron.

© AP Photo / Laurent Cipriani, File «Même vos dîners familiaux sont des outils du gouvernement»: le Net rétorque à Schiappa

Selon M.Hanouna, le Président français lui a fait savoir qu'il appréciait «sa démarche auprès des Gilets jaunes ».

«De très nombreux Français ont trouvé chez nous une écoute qu'ils n'avaient pas ailleurs: les plus jeunes notamment, les 15-34 ans, étaient trois fois plus que l'avant-veille sur France 2 et bien plus présents que sur TF1», s'est félicité l'animateur.

Il a également invité Emmanuel Macron à l'émission «Balance ton post».

«J'espère avant les européennes», a-t-il avancé.

Le numéro spécial de «Balance ton post», coanimé par la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a été diffusé vendredi 25 janvier sur C8. Cette émission, consacrée au grand débat national, a attiré plus d'un million de téléspectateurs, une audience record pour «Balance ton post».