Le CRS blessé samedi à Paris aurait été touché par une grenade d’un collègue (vidéos)

Tournées samedi place de la Bastille, des images montrant un CRS par terre touché de toute évidence à la jambe ont fait leur apparition sur la Toile ce week-end.

​Si, sur la première vidéo, on ne voit pas l’instant de la blessure car elle montre de loin le face à face entre les CRS et des Gilets jaunes, la seconde séquence, filmée de plus près et sous un autre angle, permet de voir que le policier s’écroule à la suite d’une explosion ayant aussi produit de la fumée, possiblement due à une grenade.

RT @PureTele : PARIS BASTILLE — CRS BLESSÉ / La vidéo d’un #CRS blessé lors de l’#ActeXI des #GiletsJaunes a fait le tour des médias. Selon cette vidéo filmée d’un autre angle, on peut apercevoir que celui-ci s’effondre suite au lancement d’une grenade 💥 pic.twitter.com/t58RFPHxH1 — Abd Salam (@abd__salam) 27 января 2019 г.

​Cependant, ces vidéos ne permettent pas de voir précisément qui l’a lancée.

Organisée samedi, la 11e manifestation des Gilets jaunes a réuni quelque 69.000 manifestants dans toutes la France, dont 4.000 à Paris, selon le ministère de l’Intérieur. Ces chiffres font l’objet de polémiques. Dans certaines villes, notamment dans la capitale, les manifestations se sont accompagnées de tensions qui ont fait des blessés. Ainsi, Jérôme Rodrigues, une des figures des Gilets jaunes, a été grièvement blessé à l’œil par les forces de l’ordre.