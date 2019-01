Attaqué sur son passé à la LREM, Marc Doyer se retire de la liste Gilets jaunes

Marc Doyer, l'un des candidats sur la liste Gilets jaunes aux européennes, a annoncé lundi se retirer. Ancien membre de LREM, il a été la cible de nombreuses attaques lors de l'annonce de sa candidature.

«Je passe pour un infiltré d'En marche sur cette liste, alors que je suis moi-même déçu par Macron. On n'a pas compris ma démarche. Je ne suis pas venu sur cette liste pour me faire un salaire. Donc je pars, on ne pourra plus me reprocher d'être là pour attendre quelque chose», a affirmé Marc Doyer au Journal Du Dimanche.

Et d'ajouter: «Je ne veux pas passer pour un traître».

"On n'a pas compris ma démarche. Je ne suis pas venu sur cette liste pour me faire un salaire": Marc Doyer renonce à sa candidature sur la liste Gilets jaunes aux élections européennes https://t.co/oBIn8bB6Qr pic.twitter.com/wAEuKZPEJA — Le JDD (@leJDD) 28 января 2019 г.​

Marc Doyer affirme avoir quitté le mouvement présidentiel en décembre. Peu avant, il avait diffusé sur les réseaux sociaux une photo de lui portant un Gilet jaune avec un t-shirt «Emmanuel Macron président». Selon lui, cette image a surtout provoqué de nombreuses attaques à son encontre.

Outre Marc Doyer, la liste a vu partir lundi un deuxième Gilet jaune, Hayk Shahinyan, le directeur de campagne du «ralliement d'initiative citoyenne».

«J'ai pris la décision de me retirer de toutes mes activités, revenir à Lyon, et prendre une semaine pour analyser, réfléchir, préparer des propositions, et prendre du recul», a-t-il écrit sur Facebook.