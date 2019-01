«Antisémite»: l'accusation de Pierre Moscovici contre une journaliste provoque un tollé

L’accusation d’antisémitisme formulée par Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et monétaires et ancien ministre français de l’Économie et des Finances, contre la journaliste et essayiste Coralie Delaume a provoqué une vague de réactions négatives sur les réseaux sociaux.

Un petit coup d’antisémitisme rampant ne fait jamais de mal aux anti- européens, une fois de plus. Jacques et moi sommes 2 amis, et 2 esprits libres. Pourquoi devrions-nous être d’accord sur tout? — Pierre Moscovici (@pierremoscovici) 29 janvier 2019

Il va falloir que @pierremoscovici et Jacques Attali se mettent d'accord. On est das l’opulence ou à la veille du chaos? Ça ne peut pas être les deux "en même temps". pic.twitter.com/WW4BdjiaGj — Coralie Delaume (@CoralieDelaume) 29 janvier 2019

M.Moscovici a ainsi réagi au message où Mme Delaume avait commenté mardi les propos du commissaire sur l’absence de crise économique mondiale et la reprise de la croissance émis le lundi 28 janvier dans l’émission politique Audition publique de la chaîne Public Sénat . La journaliste avait rappelé que l’économiste et président de la Commission pour la libération de la croissance française Jacques Attali avait récemment affirmé tout à fait le contraire

​De nombreux internautes se sont demandés où était l’antisémitisme dans le message de Mme Delaume ou ont immédiatement critiqué l’accusation portée par M.Moscovici contre la journaliste.

Je tombe par hasard (ou ce qui s'en approche le plus sur twitter) sur cet échange. Abstraction faite de la problématique économique, je ne vois pas ce que "l'antisémitisme rampant" vient faire là. Je rate surement un truc mais en toute sincérité j'aimerais qu'on m'explique. — Bastien Quaglietti (@Bastien_Q) 29 janvier 2019

​@pierremoscovici use de vieilles ficelles pour ne pas répondre sur le fond du questionnement. Créer un incident de toute pièce, c'est la nouvelle mode des mandarins en fin de règne à la xylologie bien fendue. Et maintenant #Mosco, vous avez bien rigolé, vous répondez? Ou pas?

C'est du racisme anti-Pierre et même anti-Jacques. C'est grave. — A.E. Berger (@alabergerie) 29 janvier 2019

​Parmi les personnes qui ont soutenu Mme Delaume figure entre autres Jacques Sapir, économiste et directeur d’études à l’EHESS.

Vous devriez avoir honte, un sentiment sans doute inconnu de vous, pour utiliser — et galvauder — cet argument.

Nul antisémitisme dans le tweet de @CoralieDelaume mais un simple constat. https://t.co/qLg7xMwAiP — Jacques Sapir (@russeurope) 29 janvier 2019

​Et nous y voilà! Le mot magique: Antisémitisme!

Que c'est lamentable!

Où voyez-vous de l'antisémitisme?

Un peu de descence M. Moscovici! — INDIGNEE25/66 (@INDIGNEE25) 29 janvier 2019

​D’autres utilisateurs ont aussi appuyé la question posée par la journaliste, se demandant comment cela se fait que MM. Moscovici et Attali, deux économistes socialistes, aient des positions si différentes à propos de la situation économique actuelle dans le monde.

tout simplement l’intérêt de remarquer que des personnes ayant des idées éco identiques ont des conclusions complètement opposées sur une même situation — 🌿 🐝1,6kmouskieva — Réfractaire 76/484 🐝 🌿 (@Chani_Bayle) 29 janvier 2019

