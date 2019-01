«Le combat à mener, c'est contre les nationalistes», selon Raphaël Glucksmann

«Le combat contre les nationalistes», telle est la tâche que s'est donné le mouvement Place publique. Au moins telle qu'elle est formulée par son fondateur Raphaël Glucksmann, essayiste, qui s'est lancé mardi soir dans la course pour les européennes.

#BHL ayant épuisé son capital de banalités et étant désormais totalement décrédibilisé, le petit monde médiatique lui a trouvé un successeur et se charge de sa communication pour nous le vendre… https://t.co/ZrZuuCu7Pc — Thierry MARIANI ن (@ThierryMARIANI) 30 janvier 2019

Si le Parti socialiste (PS), Europe Écologie Les Verts (EELV), Génération.s et le Parti communiste français (PCF) envisagent de mener la lutte chacun de son côté, l'espoir de l'essayiste est de persuader les partis de gauche de s'unir pour participer ensemble aux élections européennes prévues pour mai.

«L'Europe est menacée de dislocation par les Salvini, par les Orban, par le triomphe des nationalismes», a-t-il affirmé. «Le combat à mener n'est pas celui des Verts contre Génération.s, de Génération.s contre les Verts ou contre le Parti socialiste. Le combat à mener, c'est celui contre les nationalistes».

M.Glucksmann, cité par France Inter, a constaté que durant des réunions à Metz, «il y avait des militants écologistes, des militants socialistes et des militants de Génération.s réunis». Selon lui, ils ne comprennent pas la situation actuelle à Paris, alors qu'une majorité écrasante des sympathisants écologistes, socialistes ou de Génération.s sont pour l'union, à en croire un sondage Ifop.

Raphaël Glucksmann a jugé nécessaire «d'offrir à Emmanuel Macron sur un plateau d'argent le fait d'être un rempart» contre le Rassemblement national (RN): «C'est limiter le débat au face-à-face entre les nationalistes et les libéraux. Cela veut dire qu'à terme les nationalistes gagneront, et que la gauche disparaîtra. Le problème de la gauche française et des écologistes, c'est qu'il y a de moins en moins de monde dans leurs épiceries, mais ils conservent tout de même les videurs à l'entrée. On est dans une logique suicidaire».