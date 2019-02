Acte 12 des Gilets jaunes: un policier se voit refuser l’accès à une boulangerie

Un policier en civil portant toutefois son brassard professionnel s'est vu refuser l'accès à la boulangerie Maison Landemaine, située au 180 rue du Temple, près de la place de la République à Paris (3e) durant la manifestation des Gilets jaunes ce samedi, 2 février.

Cherchant à se justifier, un employé de l'établissement a alors insisté sur le fait que l'accès à la boulangerie n'était pas possible pour les personnes armées.

⚡️PARIS / Durant l'#ActeXII des #GiletsJaunes, le gérant de la boulangerie Maison Landemaine refuse ⛔️ que des policiers rentrent armés dans son établissement

Dans cette vidéo mise en ligne, on peut voir l'altercation entre l'employé et le policier, qui tient à souligner qu'il n'a pas d'arme sur lui, avant de s'en aller visiblement agacé.

Suite à l'incident, la boulangerie a publié un communiqué sur Facebook. «La direction de Maison Landemaine tient à rappeler que nous sommes une enseigne de commerçants apolitique. (…) Pendant les manifestations, nos équipes ne transigent pas avec ces valeurs d'accueil et s'efforcent de préserver une atmosphère calme au sein de nos établissements en demandant aux policiers et aux manifestants de ranger leurs armes et d'ôter leurs cagoules.»

Le port d'une arme de service est toutefois prévu par la loi pour gendarmes et douaniers.