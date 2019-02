Les Français, croient-ils au grand débat national? Un sondage révèle leur désengagement

Alors qu’Emmanuel Macron a promu la tenue du grand débat national, il s’est avéré que moins d’un tiers des Français comptait y participer. En effet, la plupart des citoyens estiment qu’il n’aboutira pas «à des mesures utiles pour le pays» et se prononcent en faveur d’un référendum, selon un sondage Odoxa diffusé jeudi 7 février.

Depuis le 15 janvier, le grand débat national bat son plein en France, Emmanuel Macron enchaînant les rencontres avec des élus pour trouver une réponse à la crise des Gilets jaunes.

Cependant, d'après un récent sondage Odoxa diffusé jeudi 7 février, les Français se montrent plutôt sceptiques quant aux mesures proposées par le Président.

Ainsi, 72% des Français affirment ne pas vouloir participer au grand débat national. Dans le même temps, la majorité des citoyens (67%) estiment qu'il ne pourra pas mener «à des mesures utiles pour le pays».

Par exemple, 74% des personnes interrogées ne croient pas que le débat soit organisé «de façon indépendante» du pouvoir. Encore plus de Français (75%) sont d'avis que d'ailleurs, l'initiative de l'Élysée ne permettra pas «d'appréhender tous les sujets».

Dans le même temps, une majorité (55%) s'est prononcée en faveur de l'organisation d'un référendum le même jour que les élections européennes, qualifiant cela de «bonne idée» qui rendrait possible «de tirer vite des conclusions concrètes du grand débat».

Le sondage a révélé que l'écrasante majorité des Français interrogés (71%) souhaitent qu'un plébiscite porte «sur les mesures sur le pouvoir d'achat (smic, retraites)», 39% des personnes sondées désirant que le référendum aborde «les mesures fiscales (rétablissement de l'ISF, plafonnement des niches fiscales)». Un quart des Français juge nécessaire d'évoquer les mesures «en rapport avec l'immigration» ainsi que les mesures liées à la représentation et aux élections (proportionnelle, cumul, vote blanc). De plus, 24% des personnes ayant pris part au sondage veulent qu'un référendum porte sur les questions de l'environnement et de l'écologie.

Le sondage Odoxa a été mené en ligne les 6 et 7 février auprès de 1.003 personnes âgées de plus de 18 ans, d'après la méthode des quotas. La marge d'erreur est estimée entre 1,4 et 3,1 points.

Le Président français a proposé un grand débat national consacré à quatre sujets —la fiscalité, l'organisation de l'État, la transition écologique et la citoyenneté- en réponse au mouvement des Gilets jaunes qui agite la France depuis novembre 2018.

Le grand débat a débuté le 15 janvier et doit s'achever le 15 mars.