L’union de la gauche aux élections européennes proposée par Hamon rejetée

Lors d'une intervention sur RTL, Benoît Hamon a lancé une proposition qui d'après lui devrait unir la gauche. L'ancien candidat socialiste à la présidentielle et leader du mouvement Génération.s a proposé de passer par une «votation citoyenne» pour composer une liste d'union de la gauche aux élections européennes.

.@benoithamon en appelle aux citoyens pour rassembler la Gauche: "on oublie les partis et on organise une votation citoyenne selon un scrutin jamais expérimenté en France". #RTLMatin pic.twitter.com/8AdJWZSX2X — Elizabeth Martichoux (@EliMartichoux) February 8, 2019​

«Si on laisse l'avenir des citoyens entre les mains des partis à cette élection européenne, on n'aura aucune chance d'enrayer le processus qui veut que l'élection sera confisquée et par les libéraux et par les nationalistes».

Selon lui, par cette initiative il a suggéré de donner la parole au peuple de gauche.

«On adresse aujourd'hui une invitation aux têtes de listes et aux mouvements politiques, et plus largement à des intellectuels et aux mouvements citoyens pour qu'ils s'inscrivent dans cette votation inclusive pour l'union et qu'ils répondent avant le 22 février», a-t-il déclaré cité par l'AFP.

Néanmoins, ni les internautes ni les représentants de partis de gauche n'ont apprécié cette proposition. En plus, les utilisateurs des réseaux sociaux ont critiqué Benoît Hamon, jugeant cette proposition comme une tentative de reprendre les rênes et regagner son image politique.

Mais cher Benoit, pourquoi ne pas avoir eu toutes ces bonnes idées quand vous étiez aux affaires? Juste parce que le pouvoir vous manque et que vous tentez de surfer sur la vague des gilets jaunes? Présentez vous a Barcelone et rejoingnez votre ami, Valls… — Romuald Chéchin (@ChechinRomuald) February 8, 2019

Le peuple de gauche est mal barré avec un M. Mélenchon qui est fasciné par un GJ factieux M. Drouet, avec M. Hamon fier d'avoir partagé le saucisson avec des G.J, avec un PS aux abonnés absents et M. Glucksmann le people intello qui veut faire peuple! — Citoyen.Apaisé (@CApaise) February 8, 2019

Hamon cherche à tout prix des voix. Il sait qu'il à de grands risques de n'avoir aucun élu. — Rambo (@Torpille27) February 8, 2019

Bâtir une liste suite à un vote citoyen pour réunir les forces de gauche, on comprend mieux les échecs de Benoît Hamon.

Pourquoi ne pas organiser un débat pour demander à des gens qui réclament plus de considération, de pouvoir d'achat et de services publics ce qu'ils veulent? — constant Bidel (@ConstantBidel) February 8, 2019

La France insoumise (FI) et Europe Écologie Les Verts (EELV) ont, il y a déjà plusieurs mois, fait connaître leur intention de porter de manière autonome une liste aux européennes. Le PCF, Génération.s et le PS s'inscrivent davantage dans une perspective d'union, aiguillonnés par le mouvement lancé par Raphaël Glucksmann, Place publique, relate l'AFP.

La tête de liste EELV pour les européennes, Yannick Jadot, a rejeté la proposition de Benoît Hamon d'union de la gauche.

VIDEO. Européennes: Yannick Jadot dit "non" à la votation citoyenne de Benoît Hamon pour une union de la gauchehttps://t.co/97Ed3DtqN6 pic.twitter.com/yTB5w9EoiY — franceinfo (@franceinfo) February 8, 2019​

«L'Europe va mal. […] Le sujet européen est le sujet essentiel. Tous les jeudis, une bonne partie de la jeunesse européenne manifeste sur le climat en disant, soit on lutte sérieusement contre le dérèglement climatique, soit nous n'avons pas de futur, Et dans tout ce moment-là, ce qu'on me propose en permanence, c'est une union de façade à l'échelle française, plutôt que la clarté dans le débat européen», a commenté Yannick Jadot invité de France Info.

Cette réponse négative a néanmoins provoqué des réactions plus favorables à l'idée de Benoît Hamon en reprochant à Yannick Jadot son refus.

Ah, #Jadot dit non à une démocratie? Surprenant comme certains écrasent leurs idéaux quand d'un coup ils de voient pousser un "destin" — JereMy (@DonaldD8ck) February 8, 2019

Yannick t’es gentil mais c’est la merde si vous vous mettez pas d’accord (PC PS Génération.s, place publique et tous ceux qui veulent) — Arno (@Blanc215) February 8, 2019

Nous avions déjà la droite la plus bête du monde, nous avons à présent le parti écologiste le plus borné. Monsieur Jadot aura disparu des médias et du paysage politique dans 6 mois. — Atila Lubitsch (@AtilaLubitsch) February 8, 2019​

En même temps, ils restent aussi ceux qui sont d'accord avec Jannick Jadot et soutiennent son refus.

Il a raison, Hamon propose un vote pour faire croire en la réussite. Mais comme cela sera démontré les gens votent pour eux ou leur paroisse et non pour un projet commun. C est la réalité. Ce sera un echec — Obaka (@Obaka39315447) February 8, 2019​

Cessez de lui poser 20 fois la même question; C'est louable de sa part de dire qu'il veut porter la voix des écolos sans se fourvoyer avec d'autres au seul prétexte de faire quelques % de plus. On l'aime ou pas, il a cette fois le mérite d'être honnête. — Kris Tophe (@KrisMart66) February 8, 2019

Quant au Parti socialiste, il l'a accueillie plus favorablement.

«L'idée de l'union fait enfin son chemin», a indiqué l'un des porte-parole, Pierre Jouvet, cité par l'AFP.