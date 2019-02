De 51.400 à 240.000 Gilets jaunes: le grand écart entre les chiffres persiste

Les estimations du nombre de personnes ayant participé à l’acte 13 des Gilets jaunes dans toute la France varient de 51.400, selon le ministère de l'Intérieur, à 240.000, selon le syndicat France Police-Policiers en colère et ce grand écart provoque encore des commentaires et des questions sur les réseaux sociaux.

Les chiffres sur le taux de participation à l'acte 13 des Gilets jaunes en France qui ont été présentés ce samedi par le ministère de l'Intérieur et le syndicat France Police-Policiers en colère sont comme les semaines précédentes très différents et cela fait de nouveau réagir des internautes.

C'est fou comme on se tape de plus en plus, samedi après samedi, des chiffres du ministère de l'intérieur concernant le nombre de participants…#ActeXIII #Acte13 #GiletsJaunes pic.twitter.com/6AflYl7EEv — sacyco popov (@sacyco2805) 9 février 2019

Le ministère, qui a publié son dernier bilan après 19h00, a indiqué que 51.400 personnes étaient descendues dans les rues en France, dont 4.000 à Paris, alors que le bilan dressé par les Policiers en colère atteignait déjà 240.000 dès 15h30.

Mobilisation des #GiletsJaunes. Toujours les mêmes chiffres ridicules de #Castaner relayés avec complaisance par une presse aux ordres! Encore deux ou trois "Actes" et ils annonceront des chiffres négatifs… 🙄 — Alain Van Praet (@VANPRAETAlain) 9 février 2019

​De nombreux utilisateurs de réseaux sociaux expriment des doutes concernant les chiffres officiels.

grosso modo c le double des chiffres du Ministère mais on a pas les infos de ttes les villes et villages de Fce! #GiletJaune #giletsjaunes #ActeXIII — renaud alquier (@RRalquier) 9 février 2019

Les chiffres de la mobilisation sont incomplets, il y a plus de 100 000 manifestants en France aujourd'hui #GiletsJaunes #acteXIII — Brest Newzh ✊🇫🇷🇪🇺 (@LettreBrest) 9 février 2019

​Le groupe Facebook baptisé «Le Nombre jaune», qui suit aussi la mobilisation des manifestants, a recensé quant à lui 111.010 manifestants à 18h00.

Notre première estimation de la participation à l'#ActeXIII: 111 010 #GiletsJaunes!



Nous clôturons comme d'habitude notre décompte demain à 11h30, n'hésitez pas à nous faire remonter vos infos sur le groupe FB: https://t.co/1fr5LJbD4l#Acte13 #LeNombreJaune #LNJ pic.twitter.com/A21kbNWI66 — Le Nombre Jaune (@LeNombreJaune) 9 février 2019

​Les Gilets jaunes se sont rassemblés ce samedi en France pour l'acte 13 de leur mobilisation, confortés par un récent sondage indiquant que le nombre de personnes qui soutiennent et justifient le mouvement est en hausse. Des affrontements ont éclaté à Paris et dans d’autres villes entre des manifestants et les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre ont recouru aux matraques, au gaz poivre et grenades. Un manifestant a eu une main arrachée, probablement par une grenade assourdissante et à effet de souffle GLI-F4, devant l'Assemblée nationale à Paris.