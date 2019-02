73% des Français prônent un référendum… sauf les «marcheurs», selon un sondage

Trois Français sur quatre souhaitent la tenue d’un référendum dans les mois à venir alors que les sympathisants de LREM sont les plus nombreux à s’exprimer contre un tel scrutin, selon les résultats d’une enquête de l'Ifop pour Le Journal du dimanche.

Depuis le début de la crise des Gilets jaunes, de nombreux Français estiment que la solution ultime à ce problème pourrait être l'organisation d'un référendum.

Ainsi, 73% des personnes interrogées se disent «favorables» à l'organisation de ce recours au peuple, 27% étant contre cette initiative, apprend-on des résultats d'un récent sondage de l'Ifop pour Le Journal du dimanche.

Cependant, les partisans de LREM sont les plus nombreux à se déclarer en majorité «pas favorables» à cette mesure, le taux s'élevant à 53%.

Dans le même temps, l'électorat du Rassemblement national (87%) et de la France insoumise (85%) sont les plus enthousiastes à l'idée d'organiser un référendum dans un avenir proche. Les sympathisants du parti Les Républicains (65%) ainsi que du Parti socialiste (77%) sont également nombreux à prôner un scrutin.

Qui plus est, les partisans de LREM sont en outre les plus nombreux (54%) à vouloir qu'un référendum se déroule le 26 mai, le jour des européennes, que plus tard dans l'année. Les Français répondant à cette question étant toutefois divisés en deux moitiés égales dans leur ensemble.

Ce sondage de l'Ifop pour Le Journal du dimanche a été mené en ligne les 7 et 8 février auprès de 1.006 personnes âgées de 18 ans et plus, d'après la méthode des quotas.