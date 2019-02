Le président de l'Union des Étudiants Juifs de France appelle à proclamer l’état d'urgence

Invité de Morandini Live sur CNews et Non Stop People, Sacha Ghozlan, président de l'Union des Etudiants Juifs de France (UEJF) est revenu ce mercredi sur la hausse drastique d'actes antisémites en France en 2018. Selon lui, la France «n'est plus dans le temps de l'émotion, dans le temps des réactions, des tweets».

«J'appelle le gouvernement à proclamer un état d'urgence de l'antisémitisme. Ce n'est plus possible! On ne peut pas attendre un nouveau meurtre antisémite comme celui de Mireille Knoll. Ce n'est plus possible! Il est temps d'agir!» a-t-il lancé.

© AFP 2018 CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP Portraits de Simone Veil tagués de svastikas: le peintre répare le préjudice

Christophe Castaner a annoncé que les actes antisémites en France étaient passés de 311 en 2017 à 541 en 2018, ce qui constitue une hausse de 74%.

Plusieurs actes de caractère antisémite ont été rapportés ces derniers jours. Il s'agit, notamment, de la découverte des croix gammées qui sont apparues sur les portraits de Simone Veil, femme politique française survivante d'Auschwitz, dans le 13e arrondissement de Paris.

En outre, des inconnus ont tagué, dans la nuit du 8 au 9 février, le mot «Juden» («Juifs», en allemand) sur un fast-food à Paris.