«Taxe sur le grattage de c*l»: une proposition «crue» faite à Edouard Philippe (vidéo)

Une proposition sarcastique mais aussi «crue» d'un restaurateur français à propos d'une nouvelle «taxe sur le grattage de c*l» en France, lancée en cette période de grand débat quand Édouard Philippe a pour la première fois accepté de faire face à 10 Français afin d'essayer de leur donner des réponses aux préoccupations et problèmes qui inquiètent les citoyens, n'a toutefois pas perturbé le chef du gouvernement mais a engendré une vive réaction des internautes.

© AP Photo / Christophe Ena, Pool Édouard Philippe écarte la possibilité de l’amnistie des Gilets jaunes condamnés

Le restaurateur a exprimé sa colère par cette proposition quand lors du débat il n'a apparemment pas reçu une réponse claire en ce qui concerne les taxes qui sont d'après lui très élevées. Édouard Philippe n'a fait que manifester son accord sur le fait que les Français payaient trop d'impôts.

«Le niveau d'impôts et de taxes est trop élevé. Non seulement on paye plus d'impôts qu'ailleurs, et en plus on ne réduit pas la dette. La situation n'est pas satisfaisante, je suis bien d'accord avec vous.»

Le restaurateur à Rueil-Malmaison Alexandre Callet, qui a critiqué la pression fiscale pendant ces débats, a alors lancé qu'il faudrait introduire une nouvelle taxe, «la TSGC» ou «taxe sur le grattage de c*l».

⚡️LA GRANDE EXPLICATION / Face au premier ministre Edouard Philippe, Alexandre #Callet, restaurateur, exprime sa colère 🗣 « Je propose une nouvelle taxe, la TSGC: la Taxe sur le Grattage de Cul » pic.twitter.com/4DRz0rlEzg — Pure. (@PureTele) February 13, 2019​

Cette proposition a engendré diverses réactions sur les réseaux sociaux, allant du soutien au rejet par tant de vulgarité.

Génial bravo à ce restaurateur — fredouce une gauloise réfractaire fière de l'être (@fredouce13) February 14, 2019

Dire ça dans un débat aussi sérieux en face du premier ministre… Il y a un certain génie dans sa connerie profonde — Edmond (@Zuuuuuuh) February 13, 2019

Ben oui, mais au delà de l'ironie nous sommes taxés pour n'importe quoi, nous avons bien des taxes sur des taxes, de la CSG imposable…. — mareso1963 🇫🇷 (@mareso1963) February 13, 2019