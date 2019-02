Éric Drouet devant le tribunal pour organisation de manifestations non autorisées (images)

Il encourt six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende. Figure emblématique du mouvement des Gilets jaunes, Éric Drouet a comparu, vendredi matin, devant le tribunal correctionnel de Paris, pour être jugé pour organisation de manifestations sans déclaration préalable les 22 décembre et 2 janvier.

Chauffeur routier de Seine-et-Marne et figure des Gilets jaunes, Éric Drouet comparaît vendredi devant le tribunal correctionnel de Paris pour être jugé pour «organisation sans déclaration préalable» de deux manifestations, le 22 décembre (acte 6) et le 2 janvier. Il encourt six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende.

Le 2 janvier, Éric Drouet avait été arrêté près des Champs-Élysées, encadré par des policiers hués par des Gilets jaunes. Le lendemain, à sa sortie de garde à vue, il avait dénoncé une interpellation «politique», affirmant qu'il devait juste rencontrer d'autres Gilets jaunes pour un «rendez-vous au restaurant». Son arrestation montrait, selon lui, une volonté de «bâillonner» la contestation.

Quelques heures avant d'être interpellé, Éric Drouet avait toutefois appelé, dans une vidéo diffusée sur Facebook, à manifester: «Ce soir, on va pas faire une grosse action, mais on veut choquer l'opinion publique. Je sais pas s'il y en aura qui seront avec nous sur les Champs (…) On va tous y aller sans gilet».