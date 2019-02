Marine Le Pen va porter plainte contre la ministre de Santé après des propos «infâmes»

Marine Le Pen va déposer plainte contre Agnès Buzyn qui l’a accusée dans une émission sur LCI de courir après «tous les néo-nazis ou tous les mouvements d’extrême-droite d’Europe et du monde entier», a annoncé la présidente du RN sur Twitter en soulignant que «ce gouvernement est de plus en plus indigne, en plus d’être totalement incompétent».