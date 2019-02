Un photographe blessé au ventre par un LBD 40 lors de l’acte 14 (vidéo)

Un jeune homme «portant un blouson bleu flashy» a reçu un tir de LBD 40 au ventre lors de l'acte 14 des Gilets jaunes. Un témoin oculaire a publié sur Facebook des photos montrant la blessure de la victime et une vidéo prise sur le lieu de l'incident.

D'après le témoin, il s'agit bel et bien d'un photographe filmant les forces de l'ordre. Toujours selon lui, la victime a reçu tous les soins médicaux nécessaires de la part des «street medics d'Angers».

© AP Photo / Remy de la Mauviniere «Ne lâchez rien. Je vous soutiens à fond»: Brigitte Bardot rend visite à des Gilets jaunes

Le débat sur le sujet des violences policières a été lancé au Parlement européen par une coalition regroupant l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates (S&D), les Verts et la Gauche unitaire européenne (GUE) et a principalement concerné la situation en France avec les manifestations des Gilets jaunes.

L'eurodéputée Génération.s Isabelle Thomas a tenu à souligner le 11 février à Strasbourg que depuis trois mois en France «un mouvement social populaire fait l'objet d'une répression systématique et disproportionnée». Elle a également rappelé que les États européens à l'exception de la France, de la Pologne et de la Grèce avaient banni l'usage des LBD et des grenades lacrymogènes explosives qui causent, selon elle, «des blessures de guerre».