Laurent Ruquier revient sur sa blague controversée sur Miss France 2019

Anne-Elisabeth Lemoine, l'animatrice de C à vous, qui a accueilli Laurent Ruquier lundi 18 février a rappelé à son confrère la blague qu'il s'était permise un mois plus tôt lors de son émission On n'est pas couché.

Le 19 janvier, M.Ruquier a taquiné Vaimalama Chaves , Miss France 2019, en déclarant qu'elle pouvait aider à «relancer la natalité» en France. Cette blague a été jugée sexiste par de nombreux internautes.

L'animateur a expliqué que le concours Miss France n'était pas «un concours d'éloquence».

«Je pense que quand on fait un concours Miss France, on sait qu'on fait un concours de beauté et qu'il faut être d'une hypocrisie absolue comme peuvent l'être certains journalistes pour reprendre ce soi-disant buzz ou polémique. Je veux dire, les Miss France, c'est un concours de beauté. Ce n'est pas un concours d'éloquence comme celui qu'on propose […] sur France Télévisions», a-t-il lancé à l'antenne de C à vous.

Auparavant, Vaimalama Chaves avait réagi à cette blague à son encontre. Fin janvier, elle avait déclaré avoir été «surprise».

«C'est vrai qu'il y a des sujets qui ne sont pas forcément abordables avec tous. On peut rire de tout mais pas avec tout le monde. Donc ça m'a surprise», a-t-elle déclaré en précisant toutefois qu'elle n'avait pas «mal vécu» cette blague.

En juin dernier, Vaimalama Chaves a été couronnée Miss Tahiti 2018. Le 15 décembre, elle a été élue Miss France 2019.