Les propos de Schiappa sur la Manif pour Tous et les terroristes provoquent un tollé

@MarleneSchiappa Pour mémoire… ⤵️

Vous devriez déjà avoir démissionné. C’est vous et ce gouvernement de gauche qui répand la haine et ce climat délétère en France, en opposant les Français et en mettant tous les opposants dans le même sac poubelle. Affligeant et honteux. pic.twitter.com/9GeL9qyExT