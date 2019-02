Comment la ville de Paris tente de devenir plus propre

À l'approche des élections municipales, la mairie de Paris tente d'améliorer la situation en ville en ce qui concerne la propreté, relate Le Monde.

À partir de l'été prochain, les berges de la Seine et le canal Saint-Martin seront équipés de nouveaux urinoirs amovibles qui seront reliés à des dispositifs de nettoyage des sanisettes Decaux qui sont déjà installées dans les rues de la ville. La mairie parisienne prévoit d'installer une cinquantaine de nouveaux urinoirs à titre expérimental.

Ensuite, un autre problème tristement connu à Paris, le nombre élevé des rats qui habitent sous la ville. Les rongeurs seront combattus par les autorités municipales à l'aide d'un nouveau moyen: des glaçons de gaz carbonique refroidi déposés dans les terriers. Selon la mairie de Paris, citée par Le Monde, cette méthode a déjà été appliquée avec succès à New York, Washington et Chicago.

Enfin, une autre mesure pour tenter d'assainir la capitale est la création d'équipes «urgence propreté», un nouveau dispositif pour lutter contre la saleté. Leur but principal est d'intervenir et de nettoyer rapidement les endroits qui en ont besoin.

«Avec le réchauffement climatique, les Parisiens vivent de plus en plus dehors, ils pique-niquent davantage et laissent de la nourriture au sol. Cela peut expliquer que certaines rues soient plus sales, et les rats plus visibles», explique l'hôtel de ville cité par Le Monde.

Selon l'AFP, Anne Hidalgo, qui multiplie les annonces depuis plusieurs semaines, notamment sur la gratuité partielle des transports en commun et la piétonisation de l'hypercentre, n'a pas encore annoncé sa candidature à l'élection municipale.