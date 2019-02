Acte 15: la visite de Macron au Salon de l'agriculture menacée par des Gilets jaunes

Puisque la 56e édition du Salon de l'agriculture coïncide avec l'acte 15 de la mobilisation des Gilets jaunes, certains de leurs leaders ont cette semaine décidé de s'inviter dans la plus grande ferme de France et de tenter d'interpeller le chef de l'État, qui délivre actuellement son discours au Salon.

Certains Gilets jaunes ont bien l'intention de profiter de ce déplacement pour se faire entendre.

L'une des figures les plus médiatiques du mouvement, Éric Drouet, a été vue devant l'entrée du Parc des expositions.

Éric Drouet est présent devant le Salon de l'agriculture de matin. Il vient d'être contrôlé par la police. Il attend l'ouverture au public pour rentrer. #SIA2019 pic.twitter.com/jBC3FhUUCP — Quentin Calmet (@QCalmet) February 23, 2019

Les premiers manifestants sont déjà arrivés sur l'esplanade du Salon de l'agriculture.

Les premiers gilets jaunes sont arrivés sur l'esplanade devant l'entrée du salon de l'agriculture. pic.twitter.com/sXm9CnSLpP — Quentin Calmet (@QCalmet) February 23, 2019

«Le Président va lancer un appel à la mobilisation pour la PAC et pour une unité européenne. Face aux grandes puissances comme la Russie, la Chine et les États-Unis qui font de leur agriculture un enjeu stratégique, les Européens doivent parvenir à être partenaires et non concurrents», a expliqué l'Élysée.

L'Élysée diffuse en direct le discours du Président au salon:

LIVE | Inventer notre Europe agricole.

Discours au Salon de l’Agriculture. #SIA2019 https://t.co/QUU7SrXUfW — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 23, 2019

L'acte 15 du 23 février aura comme objectif, pour les Gilets jaunes, de réveiller les troupes après un acte 14 à plus faible mobilisation. À Paris, cinq manifestations ont été déclarées, selon la préfecture de police, dont deux partiront depuis les Champs-Élysées. Un rassemblement est également prévu place de la République dans l'après-midi.