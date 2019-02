Un membre des forces de l’ordre cagoulé insulte une femme lors de l’acte 14 (vidéo)

Des tensions entre les civils et les policiers se font toujours sentir durant les manifestations des Gilets jaunes. Une semaine plus tard après l'acte 14, cette séquence a fait le tour des réseaux sociaux montrant un échange vif et surtout agressif entre un membre des forces d'ordre portant une cagoule et une femme qui était en train de le filmer.

Camille: « Connasse. […] Espèce de gaucho va. […] Anarchiste! Gauchiste! […] Casse-toi va. […] Allez va-t-en, ou sinon je prends ton nom et je vais te rentrer…. »



Un homme cagoulé, qui fait apparemment partie des forces de l'ordre, remarquant qu'il était filmé par une femme, lui a demandé d'arrêter son enregistrement et de filmer les autres. Par contre, vu qu'elle ne lâche pas, il l'insulte de «connasse» et «gauchiste».

«Filme les autres au lieu de me filmer connasse! Gauchiste! Anarchiste!»

Avançant, l'homme pousse la femme à s'éloigner, continuant à la menacer.

«Allez va-t-en, ou sinon je prends ton nom et je vais te rentrer….»

La femme ne répond pas aux insultes mais demande de lui fournir son numéro RIO que les policiers sont obligés de présenter sur demande et qui est destiné à lutter contre les possibles abus. Elle ne reçoit qu'un nouveau lot d'insultes en réponse.

Plusieurs internautes critiquent les cagoules que les policiers ont commencé à porter et leur anonymat.

"Tu es contre la démocratie!", dit-il avec une matraque à la main prêt à tabasser quiconque qui voudrait s'exprimerait. — Martin Parks (@Pti_Kiwi) February 22, 2019​

Pourquoi ils ont leurs visages masqués? Depuis quand une cagoule sa protège?

On dirait des voyous.

Aucun signe pour les reconnaître.

La cagoule c’est la nouvel consigne depuis l’affaire #BENALLA?

Liberté de jouer les cowboys en tout impunité. — Fh (@Fh84590348) February 23, 2019

Néanmoins, il y a aussi ceux qui jugent que cela est un exemple de «beaucoup de bruit pour rien» et que les journalistes ne font que chercher le buzz.

Faire de la surenchère sur les réseaux ne résout pas le vivre ensemble.

Un peu marre de ses speudos journaliste qui cherche le buzz — Boued (@bysdol) February 23, 2019​

Les scènes filmées ont eu lieu lors de l'acte 14 des manifestations des Gilets jaunes et se sont déroulées à Montpellier.