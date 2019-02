Selon un sondage, Macron gagne de plus en plus de confiance auprès des Français

Les cotes de confiance d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe poursuivent leurs hausses en février pour le deuxième mois consécutif, selon un sondage Harris Interactive pour LCI publié mardi.

Ainsi, à 39% de confiance, le Président gagne 4 points de plus qu'en janvier. Plus particulièrement, il regagne de la confiance auprès des Français âgés de 50 à 64 ans (+7 points, 38% d'entre eux) et ceux âgés de 35 à 49 ans (+6 points, 38%), selon l'enquête.

Le mouvement est plus visible chez les sondés qui se déclarent socialistes (+14 points, 46% d'entre eux), selon cette enquête.

Quant à Édouard Philippe, le Premier ministre gagne 6 points et se situe à 38%. La cote de confiance d'Édouard Philippe est particulièrement en hausse chez les Français de 35 à 49 ans (+9 points, 37% d'entre eux), les 50 à 64 ans (+8 points, 37%). Il gagne 6 points auprès de ceux âgés de plus de 65 ans, à 41%.

Comme pour le Président Macron, le Premier ministre gagne de plus en plus la confiance des socialistes (+14 points, 41%), chez les partisans du mouvement En Marche (+9 points, 90%) et dans une moindre mesure auprès du groupe Les Républicains (+4 points, 41%).

Plusieurs sondages font état d'une hausse de popularité du Président ces dernières semaines. Un baromètre IFOP pour le JDD rapportait déjà une hausse de 4 points en janvier dernier.

L'enquête Harris Interactive a été réalisée sur internet du 20 au 22 février auprès d'un échantillon représentatif de 897 personnes, selon la méthode des quotas.