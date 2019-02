Quelques semaines avant la tenue des élections européennes, une grande partie des Français interrogés dans le cadre d’un sondage commandé par BFM TV -à savoir 72%- a exprimé son mécontentement relatif à l’organisation et au fonctionnement actuel de l’Union européenne.

Une majorité de Français a déclaré ne pas apprécier le fonctionnement, non plus que l'organisation, de l'Union européenne, selon le sondage l'Opinion en direct réalisé par l'institut Elabe pour BFM TV. Ainsi, parmi les personnes interrogées, 72% s'en sont dites insatisfaites. Comme l'indiquent les chiffres, cette insatisfaction culmine à 88% parmi les partisans de Marine Le Pen, et à 79% chez ceux de Jean-Luc Mélenchon.

Par ailleurs, 41% des inscrits interrogés ont affirmé être «tout à fait certain d'aller voter» aux élections européennes. On y remarque une augmentation de onze points en comparaison avec un sondage de BFM TV datant d'il y a un mois.

Toujours selon cette étude statistique, les listes constituées en vue des européennes par La République en Marche-MoDem et par le Rassemblement national sont actuellement presque à égalité, autour de 22%, la République en Marche devançant le Rassemblement national de 0,5 point.

201 personnes âgées de 18 ans et plus, d'un échantillon représentatif de la population française, ont pris part à ce sondage réalisé sur Internet les 25, 26 et 27 février 2019.