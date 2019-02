Caen: la justice prononce le verdict le plus strict jamais formulé contre un Gilet jaune

Un homme de 43 ans, interpellé dans la foulée de la manifestation des Gilets jaunes le 5 janvier dans le centre-ville de Caen (Calvados) et placé en détention provisoire depuis le 14 février, vient d'être condamné à trois ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Caen, relate Le Liberté — Le Bonhomme libre.

© REUTERS / Charles Platiau «Président du LBD»: les propos de Macron engendrent une polémique sur la Toile

À en juger sur plusieurs vidéos prises lors de la manifestation, le mis en cause aurait lancé des billes, de verre et d'acier, ainsi que des écrous sur les forces de l'ordre à l'aide d'un lance-pierres de sa fabrication. Son visage n'est toutefois pas visible dans la vidéo en question, l'homme ayant porté un masque chirurgical et des lunettes de chantier. Lors de son interpellation, il était en possession de 36 boulons et 120 billes de verre, qu'il a de son propre aveu «achetés en magasin avant».

D'après le chef d'accusation, le quadragénaire, déjà condamné à 18 reprises par le passé, a également pris part à la manifestation de Mondeville le 8 décembre 2018, ce qu'il a catégoriquement nié: «Tout le monde a un sosie», a-t-il assuré. Pour le reste, le mis en cause reconnaît les faits, et les revendique même: «Je ne tire que sur des forces de l'ordre qui sont protégées par des casques et des boucliers, quand elles lancent des grenades lacrymo ou tirent au LBD. Je lance des projectiles pour permettre d'évacuer les manifestants blessés. On se défend comme on peut».

Ainsi, l'homme a été condamné à trois ans de prison ferme et a écopé de trois mois de prison supplémentaires pour avoir donné le nom de son frère lors de sa garde à vue.