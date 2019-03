Macron s’en prend à des journalistes s’intéressant à une Gilet jaune lors du grand débat

Alors que les médias interrogeaient une Gilet jaune lors d’un débat dédié aux femmes, à Pessac, le chef de l'État a interpellé les journalistes, les priant d’accorder plus d’attention à sa discussion en cours avec une dame du public. La Gilet jaune a alors quitté la salle.

En visite surprise à Pessac, en Gironde, pour un débat avec des femmes, Emmanuel Macron a recadré des journalistes qui semblaient d'avantage s'intéresser à une Gilet jaune qu'à la discussion du Président avec une autre femme présente dans la salle.

«On n'est pas dans un show télévisé où il y a des bêtes étranges qui sont plus intéressantes», a déclaré le chef de l'État. «Madame parle de sujets graves, on les aborde et je vous invite à reprendre votre place», a-t-il poursuivi.

Grand Débat à Pessac: Emmanuel Macron a été interpellé par une Gilet Jaune qui est ensuite allée répondre aux questions des médias, ce qui n'a pas plu au président de la République pic.twitter.com/WAv2EwJSom — CNEWS (@CNEWS) 28 février 2019

La femme qui a attiré l'attention des médias s'appelle Nathalie. Quelques minutes plus tôt, cette habitante de Marcheprime a avoué être Gilet jaune et a offert au Président un collier représentant ce symbole de la mobilisation qui dure depuis le 17 novembre. En réponse, Emmanuel Macron a accepté son cadeau, tout en refusant de le porter, expliquant qu'il avait «le droit de ne pas mettre un collier gilet jaune et de ne pas mettre de gilet jaune».

À la fin de la prise de parole de Nathalie, de nombreux journalistes l'ont entouré dans un coin du gymnase pour l'interroger. Suite à la phrase lancée par Emmanuel Macron aux représentants des médias, la femme a quitté la salle.