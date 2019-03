Macron «n’a pas compris le message des Gilets jaunes», selon un manifestant (vidéo)

Un Gilet jaune a confié à Sputnik, dans le cadre de l'acte 16 de la manifestation à Paris, que le grand débat national, lancé par le gouvernement Macron, ne représente pas une véritable relation avec la population et ne servira en fin de compte à rien:

«Non, je ne regarde pas le grand débat parce que, pour moi, ce n'est pas une relation avec la base. Pour moi, c'est un écran de fumée.»

Le manifestant estime que «M.Macron a déjà sa direction, il ne veut pas qu'on touche aux finances et tout ça»:

«S'il donne quelque chose c'est pour reprendre sur d'autres, donc ce n'est pas ça le but, il n'a pas compris le message de base des Gilets jaunes.»

Et de poursuivre:

«Le grand débat va faire "plouf", à mon avis. Et c'est nous [les Gilets jaunes, ndlr] qui allons gagner entre guillemets. Parce que je pense qu'on est dans la vérité.»

Étant venu ce samedi exiger «plus de transparence politique, plus de justice sociale», ce Gilet jaune estime qu'aujourd'hui «c'est les actionnaires et la finance qui priment alors que ça devrait être l'humain qui devrait être en premier et ensuite la finance en deuxième»:

«Il faut plus de respect de l'humain, plus de respect de la nature, plus de respect des gens», estime-t-il.