Les manifestations des Gilets jaunes se suivent... et ne se ressemblent vraiment pas

Les manifestations des Gilets jaunes semblent se diversifier. Ainsi, après celles de samedi, qui ont rassemblé 39.300 manifestants en France, selon le ministère de l'Intérieur, et 92.053 personnes, d'après Le Nombre jaune, un groupe a invité les Gilets jaunes parisiens à faire du sport ensemble.

Sur sa page Facebook, le groupe Gilets Jaunes-Parisien Solidaire a assuré que «le premier jogging jaune» avait été «un grand succès» et a appelé à le renouveler.

«Pour une nouvelle balade, RDV dimanche prochain 3 mars […]. Ramenez votre enthousiasme, vos chaussures de sport et vos plus beaux gilets jaunes! À dimanche!»

Les membres du groupe ont notamment exhorté à poursuivre cette tradition.

«Allons courir ensemble tous les dimanches!»

Une première course du genre avait eu lieu le dimanche 24 février.

«Nous avons la chance de vivre près des lieux stratégiques les plus médiatisés et nous devons utiliser cette opportunité pour être visible, et montrer que les Gilets jaunes sont des gens biens qui se mobilisent pour plus de justice», avaient-ils alors souligné, cités par Le Parisien.

