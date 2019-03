Un syndicat de police exige le report du Mondial de foot féminin «vu l’état des effectifs»

Le respect du code de la route, c'est pour les cons comme vous et moi. Castaner conduit sans ceinture de sécurité et en répondant au micro (pareil que parler par téléphone au volant).



Sans ceinture = 3 pts et 90€

Parler au micro = 3 pts et 60€#Castaner#CastanerDémission pic.twitter.com/BavE3sacTQ