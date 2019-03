Un député LREM divise la majorité sur le port du voile par des petites filles (vidéo)

Aurélien Taché, député La République en marche (LREM) du Val-d'Oise, était invité samedi 2 mars sur le plateau de l'émission C l'hebdo, sur France 5, pour débattre la vente du hijab de running que Decathlon a finalement refusé de commercialiser.

« Il y a eu des musulmans en France depuis près de deux siècles. Ils seront aussi l'avenir de la France. » Le député @LaREM_AN, @Aurelientache répond à @Valeurs Actuelles qui l'accuse d'être islamo-gauchiste. #Clhebdo

«Vous me posez cette question pour une jeune fille de 12 ans qui porterait le voile et donc qui serait élevée dans une famille musulmane, est-ce que vous me poserez la question sur une famille catholique et une jeune fille à qui on met un serre-tête? Bien sûr que non», a-t-il déclaré.

Cette comparaison a suscité plusieurs réactions de la classe politique française, la plupart des intervenants ayant critiqué les propos de l'élu.

«Il nous faut cesser cette forme de relativisme. […] Aucune femme dans le monde ne sera lapidée parce qu'elle a refusé de porter un serre-tête», a déclaré Marlène Schiappa au Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI.

Aurore Bergé, députée des Yvelines et porte-parole de LREM a aussi rejoint cette discussion:

Tout ne se vaut pas. Un serre tête n'est pas un hijab!

Et le consentement éclairé, libre et sans contrainte de porter le Hijab n'est certainement pas le même pour une adulte et une petite fille!

Son collègue du Cher, François Cormier-Bouligeon, a été plus direct dans son commentaire:

Hier il y avait un député et une journaliste chez @clhebdo5.

L’un a fait honte à ses collègues avec ses propos stupides sur le serre-tête.

L’autre, @ZinebElRhazoui, a fait honneur à la République, par son message très clair sur le #Hijabdecathlon.

L'autre, @ZinebElRhazoui, a fait honneur à la République, par son message très clair sur le #Hijabdecathlon.

Merci Zineb!#Laïcité

Agnès Thill, députée LREM de l'Oise, estime en outre qu'Aurélien Taché devrait présenter ses excuses:

Ouh la la… le coup du serre-tête des petites filles catholiques… et du voile islamiste… par notre Fouquier Tinville d’Operette… @Aurelientache des excuses? Une commission des conflits? #2poids2mesures?

Bah nul n’est parfait!

pic.twitter.com/QLGN5wZDI2 — Agnès Thill (@ThillAgnes) 2 марта 2019 г.

Visé par les critiques, l'intéressé a publié un communiqué de presse pour s'excuser, soulignant qu'il voulait «rappeler que donner une éducation religieuse ou non à ses enfants est du ressort exclusif des familles, quelle que soit la confession concernée».

Retrouvez ma réaction sur la polémique sur le #serretete et les jeunes filles catholiques après mon passage hier @clhebdo5. #hijab Je tiens à m'excuser si mes paroles ont pu blesser. ⤵️ @LaREM_AN @enmarchefr

«Le rôle de la République et de l'école est de donner à toutes les jeunes femmes de ce pays les armes et les moyens de choisir leur vie et de suivre ou non l'éducation familiale qu'elles ont reçue […], mais il [ne lui] appartient pas de juger les pratiques religieuses de [s]es concitoyens, tant qu'elles s'inscrivent dans le respect des lois», a poursuivi M.Taché.

Suite à la polémique, le bureau exécutif de La République en marche débattra lundi soir de manière informelle des propos d'Aurélien Taché, a annoncé l'AFP, se référant à plusieurs sources au sein du parti présidentiel.

La semaine dernière, face à la polémique suscitée dans la sphère politique qui a unanimement dénoncé une atteinte à l'image de la femme, le magasin de sport Decathlon a renoncé à commercialiser son hijab (voile musulman) pour la course à pied.

Decathlon avait dans un premier temps expliqué sur Twitter la commercialisation de cette article par la nécessité de répondre à une demande et ainsi «rendre la pratique du sport plus accessible, partout dans le monde. Ce hijab était un besoin de certaines pratiquantes de course à pied, et nous répondons donc à ce besoin sportif».