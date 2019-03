Carlos Ghosn libéré en tenue d'ouvrier fait le buzz (images)

Filmé et photographié sous divers angles, avec une casquette bleue, un uniforme d'ouvrier de voirie, des lunettes et un masque de protection blanc, Carlos Ghosn n’a pas réussi à passer incognito après avoir été remis en liberté mercredi, contre le versement d'une caution. Les réseaux sociaux n’ont pas tardé à tourner son déguisement en dérision.

Carlos Ghosn est sorti de prison en tenue d'ouvrier. L'un de ses avocats a reconnu vendredi «un échec» désastreux pour son image et s'est excusé pour cette idée qui devait permettre au magnat déchu de l'automobile de passer incognito. L'un de ses défenseurs, Takashi Takano, explique sur son blog avoir imaginé ce scénario et cet accoutrement saugrenu pour tenter de déjouer l'attention des journalistes massés devant la prison et ainsi éviter qu'ils ne suivent l'ex-détenu jusqu'à son nouveau lieu de résidence.

Probablement la photo de l'année. Ghosn libéré en tenue d'ouvrier japonais. pic.twitter.com/5egT02Qj9d — Gabriel Robin (@gabirobfrance) 8. März 2019

Le stratagème n'a toutefois trompé personne, alors qu`une foule de journalistes l'attendait. Des moyens impressionnants avaient été déployés: hélicoptères, grue et même échafaudage, pour prendre le premier cliché de Carlos Ghosn depuis son arrestation surprise le 19 novembre.

Traqué par les médias, l'homme d'affaires franco-libanais-brésilien a d'abord été conduit au cabinet de M.Takano, d'où il est ressorti plusieurs heures plus tard dans un véhicule et une tenue plus conformes (chemise blanche et veste noire) à son ancien statut de PDG de la première alliance automobile au monde.

La Twittosphère, quant à elle, n'a pas attendu pour commenter sa libération insolite, la tournant en dérision:

Carlos Ghosn a été libéré sous caution, Et il s'est dirigé vers Mouvement des Gilets jaunes”… Au revoir, Nissan❗️ pic.twitter.com/krNN3J71Ae — 𓅐別班マン𓆃 (@beppanman) 6. März 2019

Le pentagone a 5 côtés

L'hexagone a 6 côtés

L'octogone a 8 côtés

Le dodécagone a 12 côtés

Mais le plus grand c'est…

… le Carlosghosne….. car il a des milliards de côté… — 𝕱𝖆𝖗𝖎𝖉𝖆𝖙𝖔𝖗 فريداطور (@faridator) 7. März 2019

Carlos Ghosn a été libéré mercredi sous caution, après plus de 100 jours de détention à Tokyo sur des accusations de malversations financières. Carlos Ghosn a interdiction de quitter, même brièvement, le Japon. Il n'a pas accès à Internet et ses allées et venues sont filmées par des caméras de surveillance. En cas de violation de ces règles, «il devra revenir à la dure vie de la prison», a prévenu Takashi Takano.