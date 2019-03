Jura: deux Gilets jaunes condamnés pour avoir attaqué une brebis pour la manger

Deux Gilets jaunes qui manifestaient au rond-point du Rocher, à Montmorot, ont chassé dans la nuit du 14 au 15 décembre une brebis et, de ce fait, ont été condamnés à un stage de citoyenneté avec deux mois de prison en cas de non-exécution, selon la presse française. L'association Stéphane LAMART «Pour la défense des droits des animaux» s'était constituée partie civile.

Les deux jeunes d'une vingtaine d'années vêtus de gilets jaunes et armés d'une pelle et d'une fourche ont repéré la brebis qui se trouvait dans un champ, sous le viaduc de Courlans. Mais l'animal a survécu aux coups de ses assaillants et suite à la plainte du propriétaire de la brebis, les deux jeunes ont été interpellés et ont comparu devant le tribunal de la ville.

Lors de l'enquête, les hommes ont reconnu les faits, en tentant de se justifier par le fait qu'ils avaient faim.

Les deux individus devront maintenant verser la somme de 150 euros de dommages et intérêts à l'association ainsi que 600 euros de frais de justice, informe la presse locale.