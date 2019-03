Castaner compare les proviseurs à des «patrons», provoquant un tollé parmi les enseignants

À l'occasion d'une visite à Marseille, Christophe Castaner s'est exprimé sur les quartiers en difficulté pour le quotidien régional La Provence.

«Si les patrons de collèges et lycées ne sont pas mobilisés, si les associations sportives et culturelles ainsi que les mairies et départements ne sont pas mobilisés, c'est comme si je rajoutais des effectifs dans des sables mouvants», a déclaré le ministre au cours de l'entretien.

Dans les quartiers de #ReconquêteRépublicaine, si les patrons de collèges et lycées ne sont pas mobilisés, si les associations sportives et culturelles ainsi que les mairies et départements ne sont pas mobilisés, c'est comme si je rajoutais des effectifs dans des sables mouvants. pic.twitter.com/ZjoqfznnHG — Christophe Castaner (@CCastaner) March 9, 2019

La citation a été repartagée via le compte Twitter du ministre de l'Intérieur. C'est le terme «patron» qui a attiré l'attention, notamment des enseignants et syndicalistes.

«Les proviseurs deviennent des "patrons" (et les collèges et lycées des entreprises?) et Christophe Castaner un investisseur. Les notions d'État et de service public, elles, ont disparu», a déclaré Laélia Véron, enseignante-chercheuse spécialiste de la langue française.

«L'Éducation Nationale n'est ni une entreprise, ni une start-up! Et encore moins avec une vision paternaliste comme le laisse ressortir votre tweet», s'insurge par ailleurs un compte de mouvement syndical.

Les internautes se sont également exprimés sur le sujet:

Bel exemple de glissement sémantique. Les proviseurs deviennent des "patrons" (et les collèges et lycées des entreprises?) et @ccastener un investisseur.

Les notions d'Etat et de service public, elles, ont disparu. https://t.co/PoFy3I9Y5w — Laélia Véron (@Laelia_Ve) March 10, 2019

Alors déjà, en collège et lycée, ce ne sont pas des patrons! Depuis quand l'éducation est une entreprise? Ensuite, tout le monde est assez pressuré comme ça, c'est vous qui créez le sable mouvant. — Yannick (@Yann_msm) March 10, 2019

« Patrons de collèges et lycées »! 😳 Mais qu’est-ce que c’est que cette conception de la fonction publique? #Padrone #Parrain

Du jamais vu chez un ministre de l’intérieur… Dans quelle mafia est-on? https://t.co/61SDFTRYV9 — Claire Guéville (@CGville) March 9, 2019

Des patrons.

Les élèves seront bientôt des clients? https://t.co/vb4OSlSDJt — Journal Fakir (@Fakir_) March 10, 2019

Salut à vous, les patrons des start-up de transmission of knowledge qui forment nos futurs boss bankable à partir d'un business plan construit autour des notions de capital risk et carried interest. https://t.co/kPGb3UMKhI — Erwin Canard (@ErwinCanard) March 10, 2019