Un soutien de Macron profite personnellement de la privatisation d’ADP, révèle NDA (vidéo)

📺⚡Clash entre Nicolas @DupontAignan et @LanxadeT sur la privatisation d'#ADP: "Stratégiquement c'est dangereux et on va gagner moins d'argent. Qui fait la transaction? La Bank of America. Qui s'occupe de ça là-bas? Bernard Mourad, soutien de Emmanuel #Macron!" pic.twitter.com/ZfxLV5xNZk